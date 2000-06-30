Мальков Юрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1931
Дата смерти30.06.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931
Отец: Мальков Андрей Алексевич
Мать: Малькова Мария
Рождение ребёнка
24.01.1957
Дочь: Шумилова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна
Смерть
30.06.2000