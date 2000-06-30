Мальков Юрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальков Юрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1931

Дата смерти

30.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1931

Отец: Мальков Андрей Алексевич

Мать: Малькова Мария

Рождение ребёнка
24.01.1957

Дочь: Шумилова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Малькова Анастасия Николаевна

Смерть
30.06.2000
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