Kallio (Hongoi) Marfa Jevsejeva (Marfa Mavra Jevsejeva) Марфа Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kallio (Hongoi) Marfa Jevsejeva (Marfa Mavra Jevsejeva) Марфа Евсеева

Место рождения

Käsnäselkä, Кясняселкя, Salmi, Салми

Дата рождения

04.08.1852

Дата смерти

20.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1852

Отец: Hongoi Jevsei Timofejev

Мать: (Markoff Маркова) Feodosia Ivanova Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Крещение
22.10.1852
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Suoniemi (Kallio) Anna Jevdokimova

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Tuomela (Kallio Lukin) Agafia Jevdokimova Агафья Евдокимова

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Samiselkä (Kallio) Marfa Jevdokimova

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Рождение ребёнка
13.07.1888

Сын: Lukin Ilja Jevdokimov

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Рождение ребёнка
27.05.1890

Сын: Kallio (O.S. Lukin) Ivan (Johannes)

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Lukin Nikolai Jevdokimov

Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»

Смерть
20.06.1909

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