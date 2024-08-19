Kallio (Hongoi) Marfa Jevsejeva (Marfa Mavra Jevsejeva) Марфа Евсеева
Место рожденияKäsnäselkä, Кясняселкя, Salmi, Салми
Дата рождения04.08.1852
Дата смерти20.06.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.10.1852
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Suoniemi (Kallio) Anna Jevdokimova
Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Tuomela (Kallio Lukin) Agafia Jevdokimova Агафья Евдокимова
Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Samiselkä (Kallio) Marfa Jevdokimova
Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»
Рождение ребёнка
13.07.1888
Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»
Рождение ребёнка
27.05.1890
Рождение ребёнка
04.05.1893
Отец ребёнка: Kallio (O.S. Lukin) Jevdokim Ivanov «Lukin»
Смерть
20.06.1909