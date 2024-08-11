Шкеда Даниил Петрович
Место рожденияНовосибирская обл., пос.Мостовской
Дата рождения29.12.1911
Дата смерти24.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Работа или профессия
Неизвестно
партной, сапожник, скорняк
Бракосочетание
30.08.1931
Рождение ребёнка
13.08.1937
Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.01.1942
Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна
Смерть
24.05.1976