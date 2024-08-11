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Шкеда Даниил Петрович

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Место рождения

Новосибирская обл., пос.Мостовской

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

24.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911

Отец: Шкеда Петр Максимович

Мать: Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
партной, сапожник, скорняк
Бракосочетание
30.08.1931

Жена: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Шкеда Анатолий Данилович

Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Шкеда Николай Данилович

Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Смерть
24.05.1976

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