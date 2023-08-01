Сафронов Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Цокур Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сафронов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Сын: Сафронов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сафронова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафронова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафронова Надежда
Смерть
Неизвестно
Погиб на ВОВ