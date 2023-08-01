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Сафронов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Сафронова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Цокур Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сафронов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сафронов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сафронов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сафронова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Надежда

Смерть
Неизвестно
Погиб на ВОВ
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