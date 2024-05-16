Первова (Добровольская) Елизавета Викентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первова (Добровольская) Елизавета Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Муж: Первов Прокопий Прокопьевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1918

Сын: Первов Лев Прокопьевич

Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1921

Сын: Первов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Первова) Ангелина Прокопьевна

Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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