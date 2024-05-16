Первова (Добровольская) Елизавета Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Первов Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Первова) Ангелина Прокопьевна
Отец ребёнка: Первов Прокопий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно