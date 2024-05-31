Муравлев Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906
144-6-854 (ГААк, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Стефан Симеонов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1929
Мать ребёнка: Муравлева Анна Дмитревна
Смерть
Неизвестно