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Муравлев Семен Григорьевич

Место рождения

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906

Отец: Григорий Иванов Муравлев

Мать: Муравлева (Аксенова) Варвара Иванова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-854 (ГААк, г. Барнаул). с. Карабинского крестьянин Григорий Иванов Муравлев и законная жена Варвара Иванова. Восприемники - с. Карабинского крестьянин Стефан Симеонов Сычев
Рождение ребёнка
13.06.1929

Сын: Муравлев Иван Семенович

Мать ребёнка: Муравлева Анна Дмитревна

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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