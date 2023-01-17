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Воинов Иван Авксентьевич

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Место рождения

Бесово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.09.1885

Дата смерти

19.07.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бесово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1897 по 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912 по 1913
Бесово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1913 по 1914
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1914 по 1917
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
19.07.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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