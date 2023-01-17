Воинов Иван Авксентьевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1885
Дата смерти19.07.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1912
Место жительства
С 1912 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1914
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1914 по 1917
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
19.07.1917