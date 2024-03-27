Урманова Гайния Залялетдиновна
Место рожденияСафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения25.05.1887
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1887
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908
Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Развод
16.05.1909
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия