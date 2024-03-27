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Урманова Гайния Залялетдиновна

Место рождения

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

25.05.1887

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Урманов Муса Тимербаевич

Отец ребёнка: Урманов Тимербай Абдуллович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Развод
16.05.1909

Муж: Урманов Тимербай Абдуллович

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урманов Тимербай Абдуллович

Смерть
После 1909
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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