Гильминур Мухамметсадык кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.
Дочь: Амирова Бибикафия Мухамметгали кызы
Отец ребёнка: Амиров Мухамметгали Минлибай улы
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.
Сын: Амиров Ахунджан Мухаммедгали улы
Отец ребёнка: Амиров Мухамметгали Минлибай улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно