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Матвеев Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988

Отец: Матвеев Евгений

Мать: Золотова Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Юлия

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблокова Юлия

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