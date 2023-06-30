Матвеев Михаил Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988
Отец: Матвеев Евгений
Мать: Золотова Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яблокова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Юлия
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблокова Юлия