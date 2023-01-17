Савинов Феодосий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Феодосий Петрович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1865

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1874 по 1890
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1891 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1915
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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