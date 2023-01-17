Савинов Феодосий Петрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1865
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1890
Место жительства
С 1891 по 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1915
Смерть
1915