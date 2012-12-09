Литвиненко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1940
Дата смерти09.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Прибыткова (Литвиненко) Нина
Мать ребёнка: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
03.01.1968
Дочь: (Литвиненко) Оксана
Мать ребёнка: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
09.12.2012