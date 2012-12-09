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Литвиненко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1940

Дата смерти

09.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940

Отец: Литвиненко Петр Петрович

Мать: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Прибыткова (Литвиненко) Нина

Мать ребёнка: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1968

Дочь: (Литвиненко) Оксана

Мать ребёнка: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
09.12.2012

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