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Смоляков Матвей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Смоляков Спиридон Александрович

Мать: Смолякова Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Смоляков Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Смоляков Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Смоляков Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Мария Ильинична

Смерть
02.08.1906
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
От …рака. Напутствован святым таинством покаяния и святого причастия не был по расколу, отношение поселкового правления от 20.07.1906 за №527 | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
04.08.1906
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
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