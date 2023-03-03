Смоляков Матвей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти02.08.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Смоляков Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
До 1867
Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Козлова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Смоляков Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Смолякова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1906
От …рака. Напутствован святым таинством покаяния и святого причастия не был по расколу, отношение поселкового правления от 20.07.1906 за №527 | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906
Похороны
04.08.1906
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1906