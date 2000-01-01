Шаповал Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1963
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1969
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно