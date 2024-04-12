Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Иакович

Мать: Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Максим Леонидович

Отец ребёнка: Погодин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1966

Дочь: Погодина Валерия Леонидовна

Отец ребёнка: Погодин Леонид Николаевич

Смерть
Неизвестно

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