Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Иакович
Мать: Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погодин Максим Леонидович
Отец ребёнка: Погодин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1966
Дочь: Погодина Валерия Леонидовна
Отец ребёнка: Погодин Леонид Николаевич
Смерть
Неизвестно