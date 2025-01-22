Ряховская Татьяна Андреевна
женский, родилась Около 1837
умерла Неизвестно
Супруги
Ряховский Василий1838 г.р.
Дети
Ряховский ФедорОколо 1857 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряховский Василий
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ряховский Федор
Отец ребёнка: Ряховский Василий
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно