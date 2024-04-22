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Смирнова Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдырево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Смирнов Иван большой Анфимович

Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смирнов Иван меньшой Анфимович

Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1805

Дочь: Смирнова Дарья Анфимовна

Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFR-4DM?i=243&wc=Q866-NPL%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378161901&cc=1921824
Рождение ребёнка
1807

Сын: Карп Альфимович

Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анфим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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