Смирнова Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1791
Сын: Смирнов Иван большой Анфимович
Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Смирнов Иван меньшой Анфимович
Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич
Рождение ребёнка
04.03.1805
Дочь: Смирнова Дарья Анфимовна
Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFR-4DM?i=243&wc=Q866-NPL%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378161901&cc=1921824
Рождение ребёнка
1807
Сын: Карп Альфимович
Отец ребёнка: Смирнов Анфим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно