Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

24.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнюков петр григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1864

Сын: Корнюков василий петрович

Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Корнюков трофим петрович

Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1867

Дочь: (Корнюкова) мария петровна

Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1869

Дочь: Шарахина (Корнюкова) евгения петровна

Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
05.05.1875

Муж: Кривошеев афанасий дмитриевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1875

Дочь: (Корнюкова) марва петровна

Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
24.10.1880
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

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