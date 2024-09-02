Кривошеева (Корнюкова) дарья антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти24.10.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1864
Сын: Корнюков василий петрович
Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1866
Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1867
Дочь: (Корнюкова) мария петровна
Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич
Рождение ребёнка
26.12.1869
Дочь: Шарахина (Корнюкова) евгения петровна
Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич
Бракосочетание
05.05.1875
Рождение ребёнка
28.06.1875
Дочь: (Корнюкова) марва петровна
Отец ребёнка: Корнюков петр григорьевич
Смерть
24.10.1880