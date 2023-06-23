Азаров Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаров Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азаров Тимофей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Азарова Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Азарова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Азаров Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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