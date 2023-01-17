Хоменко Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения11.09.1923
Дата смерти25.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1923
Отец: Хоменко Сидор
Бракосочетание
30.01.1949
Супруга Хоменко ( до брака Сметанко) Галина Григорьевна год рождения 12.03.1927г)
Рождение ребёнка
26.02.1952
Дочь: Фоменко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Хоменко Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.07.1956
Дочь: Жога Нина Ивановна
Мать ребёнка: Хоменко Галина Григорьевна
Смерть
25.12.1985