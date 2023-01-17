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Хоменко Иван Сидорович

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Место рождения

Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

11.09.1923

Дата смерти

25.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1923

Отец: Хоменко Сидор

Мать: Хоменко Агафия Васильевна

Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
30.01.1949

Жена: Хоменко Галина Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Супруга Хоменко ( до брака Сметанко) Галина Григорьевна год рождения 12.03.1927г)
Рождение ребёнка
26.02.1952

Дочь: Фоменко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Хоменко Галина Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.07.1956

Дочь: Жога Нина Ивановна

Мать ребёнка: Хоменко Галина Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
25.12.1985
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