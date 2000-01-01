Касова Анастасия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Анастасия Агаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Касов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Касов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич

Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяпкина Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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