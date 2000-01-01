Касова Анастасия Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Касов Кузьма (Косма) Матвеевич
Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тяпкина Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Касов Матвей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно