Герасимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Вахтеров Николай Садкович

Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евгения Садковна

Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Вахтеров Иван Садкович

Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вахтерова Антонина Садковна

Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Вахтерова Надежда Садковна

Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахтеров Садок Иванович

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