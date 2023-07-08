Герасимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вахтеров Николай Садкович
Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евгения Садковна
Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вахтерова Антонина Садковна
Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Вахтерова Надежда Садковна
Отец ребёнка: Вахтеров Садок Иванович
Бракосочетание
Неизвестно