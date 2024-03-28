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Барченков Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скородихина (Барченкова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Рождение ребёнка
11.09.1927

Дочь: Гусева (Барченкова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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