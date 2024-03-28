Барченков Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скородихина (Барченкова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якуненкова (Барченкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1927
Дочь: Гусева (Барченкова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева (Пучкова) Ольга Кондратьевна
Смерть
Неизвестно