Леонова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.01.1818
Сын: Леонов Михаил Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Василий Власов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1826