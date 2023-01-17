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Назмитдин Гадыльшин

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гадыльша Бикбовов

Мать: Магинат

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Тазитдин Назмитдинов

Мать ребёнка: Фатиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Миннизиган Назмитдинова

Мать ребёнка: Фатиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гилязетдин Назмитдинович

Мать ребёнка: Фатиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Шамсинур Назмитдиновна

Мать ребёнка: Фатиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фархунур Назмитдиновна

Мать ребёнка: Фатиха

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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