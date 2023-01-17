Назмитдин Гадыльшин
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гадыльша Бикбовов
Мать: Магинат
Рождение ребёнка
1884
Сын: Тазитдин Назмитдинов
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Миннизиган Назмитдинова
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Шамсинур Назмитдиновна
Мать ребёнка: Фатиха
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фархунур Назмитдиновна
Мать ребёнка: Фатиха
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно