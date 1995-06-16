Малухин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1961
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961
Отец: Малухин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1982
Дочь: Зиннатова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1995