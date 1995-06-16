Малухин Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малухин Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1961

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961

Отец: Малухин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1982

Дочь: Зиннатова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.06.1995
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