Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1872
Рождение ребёнка
02.08.1887
Сын: Кузнецов Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович
Рождение ребёнка
26.12.1888
Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович