Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Поленников Матвей Софронович

Мать: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1872

Муж: Кузнецов Тимофей Аристархович

Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Кузнецов Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович

Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Кузнецов Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Тимофей Аристархович

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