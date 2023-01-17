Паньковская (Низовцева) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньковская (Низовцева) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Паньковский Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Паньковский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.12.1917

Сын: Паньковский Петр Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.07.1924

Сын: Паньковский Борис Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньковский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньковский Николай Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньковский Константин Павлович

Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович

Киржач, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньковский Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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