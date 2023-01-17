Паньковская (Низовцева) Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1911
Сын: Паньковский Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Паньковский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1917
Сын: Паньковский Петр Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1924
Сын: Паньковский Борис Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паньковский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паньковский Николай Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паньковский Константин Павлович
Отец ребёнка: Паньковский Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно