Подбельский Александр Федорович
Место рожденияСССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Дата рождения06.12.1954
Дата смерти29.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954
СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
22.07.1976
Сын: Подбельский Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Рождение ребёнка
08.05.1989
Сын: Подбельский Федор Александрович
Мать ребёнка: не указана
СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
29.04.2009
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Брстанлыкский район, город Газалкент