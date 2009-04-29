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Подбельский Александр Федорович

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Место рождения

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык

Дата рождения

06.12.1954

Дата смерти

29.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1954

Отец: Подбельский Федор Егорович

Мать: Подбельская Нина Александровна

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
22.07.1976

Сын: Подбельский Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Рождение ребёнка
08.05.1989

Сын: Подбельский Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
29.04.2009
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Брстанлыкский район, город Газалкент
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