Иван Арсеньев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Арсений Спиридонов (Ич)
Мать: Лукерья Карпова (Вна)
Бракосочетание
10.05.1870 ст.
Жена: Анна Спиридонова (Вна)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3MW2-Y?i=535&wc=Q866-81G:375541101,380331001,380331002,380534401&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно