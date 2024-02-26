Иван Арсеньев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Арсеньев (Ич)

Иван Арсеньев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Арсений Спиридонов (Ич)

Мать: Лукерья Карпова (Вна)

Бракосочетание
10.05.1870 ст.

Жена: Анна Спиридонова (Вна)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3MW2-Y?i=535&wc=Q866-81G:375541101,380331001,380331002,380534401&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close