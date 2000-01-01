Зырина (Хрусталёва) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырина (Хрусталёва) Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зырина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: Хоменко Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Зырин Николай Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Гулина Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1927

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырин Егор Семёнович

Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырин Семён Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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