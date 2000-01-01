Зырина (Хрусталёва) Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зырина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: Хоменко Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Гулина Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырин Егор Семёнович
Отец ребёнка: Зырин Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно