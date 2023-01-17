Агафия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Между 1742 и 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Никита Фомич

Отец ребёнка: Фома Родионович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Фоминична

Отец ребёнка: Фома Родионович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Родионович

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Родионович

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1742 и 1749
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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