Агафия Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиМежду 1742 и 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Никита Фомич
Отец ребёнка: Фома Родионович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Фоминична
Отец ребёнка: Фома Родионович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1749