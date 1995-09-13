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Воробьев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Воробьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Воробьев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Воробьев Петр Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анастасия Григорьевна

Смерть
1978
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