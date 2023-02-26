Мурыгина Агафья (Дарья) Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Агафья (Дарья) Филлиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Мурыгин Симеон сын

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Мурыгин Прохор сын

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1845

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Рождение ребёнка
17.08.1847

Дочь: Мурыгина Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1849

Сын: Мурыгин Яков сын

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мурыгин Евтихий сын

Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Максим Ионович

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
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