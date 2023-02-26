Мурыгина Агафья (Дарья) Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Мурыгин Симеон сын
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Рождение ребёнка
19.07.1844
Сын: Мурыгин Прохор сын
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Рождение ребёнка
07.10.1845
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Рождение ребёнка
17.08.1847
Дочь: Мурыгина Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Рождение ребёнка
14.03.1849
Сын: Мурыгин Яков сын
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мурыгин Евтихий сын
Отец ребёнка: Мурыгин Максим Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно