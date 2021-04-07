Ларионов Василиск Назарович 22.05.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионов Василиск Назарович

Автор
АМ
Матвеева А.

мужской, родился 22.05.1881 ст., Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

умер 14.04.1920, Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

Супруги
Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна04.01.1886 ст. г.р.
Дети
Ларионова Тамара Василисковна08.05.1913 ст. г.р.
Комлева (Ларионова) Пелагея Василисковна21.10.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

Бракосочетание
07.02.1908 ст.

Жена: Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна

Рождение ребёнка
08.05.1913 ст.

Дочь: Ларионова Тамара Василисковна

Мать ребёнка: Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область

Рождение ребёнка
21.10.1917

Дочь: Комлева (Ларионова) Пелагея Василисковна

Мать ребёнка: Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

Смерть
14.04.1920
Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

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