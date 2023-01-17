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Ларионов Василиск Назарович

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Место рождения

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1881 ст.

Дата смерти

14.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1908 ст.

Жена: Ларионова Анастасия Лазаревна

Рождение ребёнка
08.05.1913 ст.

Дочь: Ларионова Тамара Василисковна

Мать ребёнка: Ларионова Анастасия Лазаревна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1917

Дочь: Комлева Пелагея Василисковна

Мать ребёнка: Ларионова Анастасия Лазаревна

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
14.04.1920
Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область
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