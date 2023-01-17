Ларионов Василиск Назарович
Место рождения
Дата рождения22.05.1881 ст.
Дата смерти14.04.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1913 ст.
Дочь: Ларионова Тамара Василисковна
Мать ребёнка: Ларионова Анастасия Лазаревна
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1917
Дочь: Комлева Пелагея Василисковна
Мать ребёнка: Ларионова Анастасия Лазаревна
Смерть
14.04.1920