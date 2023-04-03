(Исаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Анисимов Егор
Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Рождение ребёнка
04.09.1812
Дочь: Пелагея (п
Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно