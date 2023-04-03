(Исаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Анисимов Егор

Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1812

Дочь: Пелагея (п

Отец ребёнка: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Смерть
Неизвестно
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