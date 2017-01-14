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(Кононова) Людмила

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Место рождения

Россия, Ленинградская область, Волхов

Дата рождения

1946

Дата смерти

14.01.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: ?

Мать: Анастасия Сергеевна

Россия, Ленинградская область, Волхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Навагин Владислав

Отец ребёнка: Навагин Анатолий

Россия, Беломорск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Навагин Анатолий

Смерть
14.01.2017
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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