(Кононова) Людмила
Место рожденияРоссия, Ленинградская область, Волхов
Дата рождения1946
Дата смерти14.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: ?
Мать: Анастасия Сергеевна
Россия, Ленинградская область, Волхов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Навагин Владислав
Отец ребёнка: Навагин Анатолий
Россия, Беломорск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Навагин Анатолий
Смерть
14.01.2017
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область