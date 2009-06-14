Толстиков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1936
Дата смерти14.06.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1936
Отец: Толстиков Алексей Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Толстикова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1968
Сын: Толстиков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Толстикова Раиса Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстиков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Толстикова Раиса Карповна
Смерть
14.06.2009