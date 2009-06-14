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Толстиков Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1936

Дата смерти

14.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1936

Отец: Толстиков Алексей Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Толстикова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1968

Сын: Толстиков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Толстикова Раиса Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстикова Раиса Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Толстикова Раиса Карповна

Смерть
14.06.2009
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