Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна

Автор
АК
Круцкий А.

женский, родилась 1924, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

умерла 2011, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Отец
Кувшинов Георгий Иванович29.04.1890 г.р.
Мать
Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна29.05.1892 г.р.
Супруги
Круцкий Михаил Александрович26.10.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кувшинов Георгий Иванович

Мать: Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Круцкий Михаил Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круцкий Михаил Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круцкий Михаил Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Смерть
2011
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

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