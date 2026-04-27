Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна
женский, родилась 1924, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
умерла 2011, Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
ОтецКувшинов Георгий Иванович29.04.1890 г.р.
МатьКувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна29.05.1892 г.р.
Супруги
Круцкий Михаил Александрович26.10.1922 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круцкий Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круцкий Михаил Александрович
Смерть
2011