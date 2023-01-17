Курбатова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1906
Дочь: Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Курбатов Родион Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Курбатов Родион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно