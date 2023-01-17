Курбатова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Мария Петровна

Курбатова Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1906

Дочь: Варвара Родионовна

Отец ребёнка: Курбатов Родион Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Курбатов Иван Родионович

Отец ребёнка: Курбатов Родион Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Родион Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close