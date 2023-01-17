Александр Иванович Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Мюллер Иоханнес
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
20.02.1939
Дочь: Тамара Александровна Константинова ( Уразова)
Мать ребёнка: Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1973