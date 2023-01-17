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Александр Иванович Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мюллер Иоханнес

Мать: Татьяна Тихоновна Константинова

Рождение ребёнка
1932

Сын: Евгений Александрович Константинов

Мать ребёнка: Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)

Рождение ребёнка
20.02.1939

Дочь: Тамара Александровна Константинова ( Уразова)

Мать ребёнка: Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Александрович Константинов

Мать ребёнка: Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)

Смерть
1973
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