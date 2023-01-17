Костинов Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Костинов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Костинов Анисифор Антонович
Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Костинова Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792