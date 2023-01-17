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Костинов Антон Матвеевич

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Костинов Матвей

Мать: не указана

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Костинов Анисифор Антонович

Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Костинова Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Костинов Илья Антонович

Мать ребёнка: Костинова Анна Афанасьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костинова Анна Афанасьевна

Смерть
1792
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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