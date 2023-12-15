Войтенко Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1928
Дата смерти24.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтенко (Диденко) Валентина Митрофановна
Смерть
24.02.1994