Войтенко Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтенко Геннадий Григорьевич

Войтенко Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

24.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтенко (Диденко) Валентина Митрофановна

Смерть
24.02.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.