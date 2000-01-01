Чеботарёва Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1888

Дочь: Домника Максимовна

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Чеботарёв Василий Максимович

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Чеботарёв Федот Максимович

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Чеботарёв Емельян Максимович

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1907

Сын: Чеботарёв Кирик Максимович

Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарёв Максим Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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