Чеботарёва Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1888
Дочь: Домника Максимовна
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Чеботарёв Василий Максимович
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Чеботарёв Федот Максимович
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Чеботарёв Емельян Максимович
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1907
Сын: Чеботарёв Кирик Максимович
Отец ребёнка: Чеботарёв Максим Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно