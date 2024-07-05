Казанцева (Васянина) Инна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1972
Отец: Минченко Василий
Рождение ребёнка
24.12.1998
Сын: Казанцев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Казанцев Василий Валерьевич
Рождение ребёнка
26.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Василий Валерьевич