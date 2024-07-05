Казанцева (Васянина) Инна Васильевна 02.03.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанцева (Васянина) Инна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1948 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1972

Отец: Минченко Василий

Мать: Васянина Алевтина Геннадьевна

Рождение ребёнка
24.12.1998

Сын: Казанцев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Казанцев Василий Валерьевич

Рождение ребёнка
26.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Василий Валерьевич

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