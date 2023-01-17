Воронина Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1917
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1917
Отец: Воронин Григорий
Рождение ребёнка
11.10.1942
Сын: Михальчук Борис Степанович
Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Михальчук Людмила Степановна
Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Михальчук Сергей Степанович
Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич
Смерть
1981