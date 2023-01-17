Воронина Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1917

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1917

Отец: Воронин Григорий

Мать: Воронина Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
11.10.1942

Сын: Михальчук Борис Степанович

Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Михальчук Людмила Степановна

Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Михальчук Сергей Степанович

Отец ребёнка: Михальчук Степан Кондратьевич

Смерть
1981
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