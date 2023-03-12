Митюхин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюхин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Митюхин Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
1955
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