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Митюхин Михаил Григорьевич
Митюхин Михаил Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1955
Пол
Мужской
Отец
Митюхин Григорий Яковлевич
1890 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Митюхин Григорий Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
1955
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