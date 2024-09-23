Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алексеева) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Алексеева) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Алексеева) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: (Алексеева) Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.