Ялычкин Дмитрий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Ялычкин Трофим Семёнов
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455об., №24) как сын от первого брака. Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1858 деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 9... Показать все
Смерть
Неизвестно