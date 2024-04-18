Ялычкин Дмитрий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯлычкин Дмитрий Трофимов

Ялычкин Дмитрий Трофимов

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Ялычкин Трофим Семёнов

Мать: не указана

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455об., №24) как сын от первого брака. Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1858 деревни Братилово (ГАРО 129-54-42, лист 9... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.