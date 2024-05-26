Копорев Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения05.10.1901 ст.
Дата смерти27.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Сватов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева
Смерть
27.08.1902 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903