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Копорев Сергей Федорович

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Место рождения

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.10.1901 ст.

Дата смерти

27.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901 ст.

Отец: Копорев Федор Максимович

Мать: Копорева Мария Гавриловна

Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 617 Спас-Утешенье 1895-1901 восприемники: деревни Глядковой крестьянин Григорий Федорович Сватов(?) и деревни Ровной крестьянка Анна Николаевна Копорева
Смерть
27.08.1902 ст.
Ровное, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 280 д 618 Спас-Утешенье 1900, 1902-1903

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